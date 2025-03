Antoine Dupont : Le craquage en direct !

Axel Cornic

La blessure d’Antoine Dupont, victime d’une rupture des ligaments croisés et absent pour au moins neuf mois, a déchainé d’énormes débats. Certains pensent en effet que les Irlandais Andrew Porter et Tahdg Beirne, ont fait exprès de viser le genou du capitaine du XV de France, qui avait déjà été victime de la même blessure en 2018... face aux XV du Trèfle !

Les suiveurs du XV de France oscillent entre le bonheur et la désespération depuis samedi. La prestation face à l’Irlande, l’une des toutes meilleures nations mondiales, est une grande satisfaction. Les Bleus restaient en effet sur deux défaites consécutives et ont surpris tout le monde en dominant leur adversaire direct (27-42), qui plus est sur sa pelouse de l’Aviva Stadium de Dublin. Mais à quel prix ?

Antoine Dupont : Le scandale qui va faire du bruit !

« Arrêtez de faire des polémiques pour rien ! »

Car la blessure d’Antoine Dupont est venue ternir ce résultat, encore plus après la confirmation d’une rupture des ligaments croisés qui le tiendra éloigné des terrains pour des longs mois. Et la déception a laissé la place à de la colère chez certains, qui estiment que c’était justement le plan des Irlandais de viser le capitaine du XV de France ! Une théorie qui ne tient toutefois pas début pour Vincent Moscato. « Je pense que personne ne veut faire de mal à Dupont, personne ne veut lui péter le genou. Arrêtez de faire des polémiques pour rien ! » a coupé court l’animateur vedette du Super Moscato Show, sur RMC Sport.

« Il n’y a rien sur Dupont »

« Moi j’ai vu la vidéo et je peux te dire qu’il n’y a rien, ou alors il ne faut plus jouer au sol » a estimé l’ancien talonneur, qui ne comprend d’ailleurs pas pourquoi Fabien Galthié a décidé de citer plusieurs joueurs irlandais. « Il faut arrêter de polémiquer sur tout, parce qu’après tu n’es plus crédible et là, il n’y a rien sur Dupont. Si Fabien Galthié veut remuer la merde, ça lui retombera dessus. Des déblayages comme celui sur Dupont, il y en a eu 1000 ce week-end. Si tu ne veux pas avoir de soucis, tu joues au volley ».