Rugby

Rugby - Top 14 : Le coup de gueule de Christophe Urios !

Publié le 5 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Dépassé par le Biarritz Olympique, l’UBB s’est inclinée lourdement en ouverture de la saison de Top 14. Une prestation qui n’a pas du tout plus à Christophe Urios.

Pour le compte de la première journée du Top 14, l’Union Bordeaux Bègles se déplaçait chez le promu biarrot. Et les Girondins ont pris une belle claque à laquelle ils ne devaient surement pas s’attendre. Malmenée pendant 80 minutes par le Biarritz Olympique, l’UBB n’a pas existé et s’est inclinée sur le score de 27-15. Une prestation qui n'était pas du tout du goût de son entraineur Christophe Urios.

«On a pris une leçon d’enthousiasme, de courage, de cou***** et de rugby»