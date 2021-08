Rugby

Rugby - Top 14 : Maxime Médard époque son avenir !

Publié le 31 août 2021 à 15h35 par La rédaction

À 34 ans, Maxime Médard est plus proche de la fin que du début de sa carrière. En fin de contrat à l’issue de la saison, il ne sait pas encore s’il repartira pour un tour.

Plus motivé que jamais, Maxime Médard va entamer sa 18ème saison en professionnel sous les couleurs du Stade Toulousain. En fin d’année dernière, il avait prolongé son contrat d’une saison pour continuer de profiter sur les pelouses de Top 14. Important auprès du groupe, l’arrière international de 34 ans a pour mission d’encadrer les plus jeunes. Mais Maxime Médard est toujours prêt à rendre service sur le terrain avec ses relances inspirées et son jeu au pied précis.

« Je n'ai pas envie de me dire que c'est fini »