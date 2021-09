Rugby

Rugby - Top 14 : Anthony Jelonch se confie sur son arrivée au Stade Toulousain !

Publié le 11 septembre 2021 à 16h35 par La rédaction

En signant au Stade Toulousain, Anthony Jelonch passe dans une autre dimension. Mais il se réjouit d’arriver dans un club qui l’a fait rêver plus jeune.

Anthony Jelonch a fait le saut dans le grand bain. Le gersois a quitté son club formateur du Castres Olympique pour rejoindre le Stade Toulousain. Troisième ligne avec une grosse marge de progression malgré déjà une belle expérience, Anthony Jelonch sera attendu d’autant plus après ses performances lors de la tournée en Australie de l’Équipe de France où il était promu capitaine.

« J'ai toujours supporté ce club »