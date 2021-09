Rugby

Rugby - Top 14 : Fickou tape du poing sur la table après la défaite du Racing 92 !

18 septembre 2021

Gaël Fickou semblait particulièrement agacé après la défaite concédée par le Racing 92 sur la pelouse du Biarritz Olympique (28-19), ce samedi.

C’est l’une des belles surprises de ce début de saison. Promu au bout du suspense, le Biarritz Olympique fait un retour tonitruant en Top 14 ! Après avoir battu à domicile l’Union Bordeaux-Bègles lors de la première journée de championnat (27-15), les Basques se sont pris le pieds dans le tapis face à Perpignan (33-20)… mais se sont repris une nouvelle fois sur leur pelouse ce samedi. Et pas contre n’importe qui, puisque le BO a défait un Racing 92 venu à Aguilera avec plusieurs cadres, dont Gaël Fickou, Juan Imhoff et Bernard Le Roux.

« Ils ont eu plus faim que nous. Il n’y a rien à dire, ils méritent cette victoire »