Rugby - Top 14 : Quesada déjà en danger au Stade Français ? Il répond !

Publié le 23 septembre 2021 à 21h35 par A.C.

Dans une situation difficile en ce début de saison, le Stade Français va accueillir le Castres Olympique au stade Jean Bouin... pour la dernière du manager Gonzalo Quesada ?

On ne pouvait pas rêver de pire début de saison au Stade Français. Après la défaite à domicile dans le derby face au Racing 92 dès la première journée du Top 14 (21-36), les Parisiens ont chuté face à l’Union Bordeaux-Bègles (37-10) puis ont subi une véritable déroute sur la pelouse du RCT (38-5). Des résultats qui font que le Stade Français pointe à la toute dernière place du championnat et voir les vieux fantômes revenir le hanter. Cela fait en effet plusieurs années que le club de la capitale flirte avec la zone de relégation, se sauvant toutefois in extremis à chaque fois.

« Personnellement, je savais dans quel club je revenais »