Rugby - Top 14 : Le coup de gueule de Saint-André après la défaite face à Toulouse !

Publié le 18 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Ce samedi, Montpellier s'est fait battre 17 à 15, par le Stade Toulousain. Le manageur sportif montpelliérain, Philippe Saint-André a résumé la rencontre.

On peut dire que c'était à une penalité près. Entre les deux équipes, il y a eu 40 minutes de bras de fer ! En étant à 13 contre 15 pendant quelques minutes, Montpellier n'a pas réussi à renverser la vapeur. Mené 17 à 15 après la fin du temps réglementaire, les hommes de Philippe Saint-André n'ont pas eu la réussite pour mettre l'essai ou la pénalité de la victoire. Le Stade Toulousain a attaqué pied au plancher, en mettant un essai après 41 secondes de jeu avec Romain Ntamack, puis un autre en seconde période avec Loic Tauzin à la 49ème minute et Vincent Rattez n'a rien pu faire, puisque la réaction montpelliéraine a été trop tardive

« On voit qu'on est une équipe en pleine construction. On a manqué de justesse et de maturité.»