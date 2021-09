Top 14 - Bordeaux Bègles

Rugby - Top 14 : Urios est tombé dans un «traquenard» !

Publié le 18 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Ce samedi, Bordeaux-Bègles a été tenu en échec par Castres (23-23), ne puvant pas faire mieux que match nul.

C'était un mur ! Malgré deux essais et deux transformations, les Bordelais ont n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul contre les Castrais. Après avoir été battu à l’extérieur par le promu le Biarritz Olympique et gagné à domicile face au Stade Français, Bordeaux Bègles a fait une mauvaise opération au classement pour ce début de saison... mais pour Christophe Urios, tout n'est pas à jeter.

« Ce sont deux points de gagnés »