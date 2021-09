Rugby

Rugby - Top 14 : Romain Ntamack décortique la victoire de Toulouse face à Clermont !

Publié le 27 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Le Stade Toulousain a réussi à se dépêtrer du piège clermontois et est parvenu à se défaire de l’ASM (27-15). Malgré tout, Romain Ntamack reconnait que le match était loin d’être parfait et que l’expérience des Rouge et Noir a fait la différence.

Le Stade Toulousain a poursuivi son début de saison parfait à l’occasion de la 4ème journée de Top 14. Vainqueur de Clermont, les hommes d’Ugo Mola ont enchainé un 4ème succès de suite. Pourtant malmenés dès les premières minutes par les joueurs de l’ASM venus avec des fermes intentions, les toulousains ont su faire la différence en seconde période pour s’imposer (27-15).

« C'est l'expérience du groupe qui fait qu'on arrive à maîtriser les temps faibles »