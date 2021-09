Rugby

Rugby - Top 14 : Boudjellal voit un RCT enfin lancé !

Publié le 24 septembre 2021 à 23h35 par A.C.

Il n’est plus président, mais Mourad Boudjellal suit toujours avec attention l’actualité du RCT.

Face au Stade Français dimanche dernier, le RCT s’est finalement débloqué. Après avoir commencé par un match nul contre Montpellier (24-24) et avoir enchainé par une défaite sur la pelouse du Stade Toulousain (41-10), les hommes de Patrice Collazo se sont enfin lancés, face à une équipe parisienne qui réalise l’un des pires débits de saison de son histoire (38-5). D’habitude tranchant dans ce genre de situation, le manager toulonnais a voulu voir le verre à moitié plein. « On ne peut jamais remplir toutes les cases, faire un match abouti dès le début de saison » avait récemment expliqué Collazo, lors d’un entretien accordé à L’Équipe . « Mais on se doit de tout faire pour le réaliser, pour nous et pour nos supporters ». Ça tombe bien, le RCT aura une chance de confirmer son réveil face à Perpignan, ce samedi.

« Je pense que l’USAP n’est pas armée pour battre le RCT »