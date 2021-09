Rugby

Rugby - Top 14 : Maxime Médard botte en touche pour son avenir !

Publié le 25 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Dans sa dernière année de contrat, Maxime Médard ne sait pas s’il raccrochera les crampons en fin de saison.

Avec plus de 300 matchs à son compteur au Stade Toulousain, Maxime Médard est une légende du club. Vainqueur à 5 reprises du championnat de France et 3 fois champion d’Europe, l’international français vit peut-être ses derniers moments sur les pelouses de Top 14. Car à 34 ans, il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’arrière n’a pas souhaité faire d’annonce mais compte profiter de chaque moment.

« Je ne sais pas encore »