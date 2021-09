Rugby

Rugby - Top 14 : L'entraîneur du Racing 92 tacle ses joueurs !

Publié le 24 septembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que se profile la réception de Lyon, le Racing 92 doit se racheter après sa défaite à Biarritz. Et l’entraineur des Ciel et Blanc Laurent Travers veut voir se concrétiser lors des matchs ce qu’il voit la semaine.

Alors que le Racing 92 avait parfaitement débuté son championnat avec 2 victoires dont une chez le rival du Stade Français et l’autre face à La Rochelle à domicile, les Ciel et Blanc se sont fait surprendre par Biarritz pour le compte de la 3ème journée de Top 14 (28-19). Dans des conditions dantesques, les hommes de Laurent Travers n’ont jamais réussi à mettre leur jeu de mouvement en place.

« Vous savez, faire des matchs la semaine et être bon la semaine, ça ne sert pas à grand-chose »