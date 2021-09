Rugby

Rugby : Max Guazzini rend un dernier hommage à Christophe Dominici !

Publié le 20 septembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Avant le match de Top 14 entre Toulon et le Stade Français, le Stade Mayol a rendu hommage à Christophe Dominici, décédé en novembre 2020. Max Guazzini était particulièrement ému.

Christophe Dominici s’est éteint le 24 novembre dernier. Et à l’occasion de la rencontre opposant le Rugby Club Toulonnais au Stade Français, ses deux anciens clubs, un hommage lui a été rendu avant le match. En présence de sa famille, une minute d’applaudissements a été effectuée en l’honneur de l’ancien ailier de l’Équipe de France.

« Il jouait avec son cœur, son instinct, avec sa tête »