Rugby

Rugby - Top 14 : La joie de Ntamack après la victoire du Stade Toulousain !

Publié le 19 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction

En battant Montpellier, le Stade Toulousain a confirmé sa forme étincelante. Son ouvreur Romain Ntamack a analysé ce 3ème succès de suite.

Le Stade Toulousain continue sa marche en avant en ce début de championnat. Vainqueur du Stade Rochelais lors de la 1ère journée, les hommes d’Ugo Mola ont ensuite étrillé le Rugby Club Toulonnais. Une série qui continue puisque les Toulousains ont signé une nouvelle belle performance en s’imposant à Montpellier pour le 3ème match de la saison. Malgré un retour au score dans les dernières minutes du MHR, le Stade Toulousain a réussi à conserver son avance au score (15-17).

« On est arrivé à chaque fois à avoir un petit matelas de points d'avance pour ne pas se faire rattraper »