Rugby

Rugby - Top 14 : La colère de Christophe Urios après la victoire de l’UBB !

Publié le 26 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

L’UBB a obtenu sa deuxième victoire de la saison face à Brive mais n’est pas parvenu à obtenir un succès à 5 points. Une prestation pas forcément aboutie qui n’a pas plu à Christophe Urios.

Après le match nul à Castres, l’Union Bordeaux-Bègles a signé sa deuxième victoire de la saison face à Brive (29-10). La première mi-temps fut très compliquée pour les Bordelais qui ont enchainé les imprécisions dans leur jeu et les ballons tombés. Menés à la pause, les coéquipiers de Matthieu Jalibert se sont réveillés après le repos. Malgré 3 essais, ils ne sont pas parvenus à aller décrocher le bonus offensif.

« Je ressors du match avec les glandes »