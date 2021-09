Rugby - Top 14

Rugby - Top 14 : O’Gara explique la défaite face à Clermont !

Publié le 19 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 19 septembre 2021 à 17h46

Le Stade Rochelais a perdu ce samedi contre Clermont. Un résultat décevant pour l’entraineur de La Rochelle, Ronan O’Gara.

En voyant le score, 23-22, on peut dire que c’était un match serré. Les Clermontois ont marqué deux essais grâce à Peceli Yato et Tani Vili à la 19ème et 43ème minute. Les Rochelais sont allés chercher le bonus défensif en marquant sur un essai du troisième ligne Matthias Haddad. Après avoir fait deux finales contre Toulouse en Top 14 et de la coupe d'Europe, La Rochelle effectue un mauvais début de saison. La défaite contre Clermont est la troisième en trois matchs, après celles contre le Stade Toulousain et le Racing 92. Mais Ronan O’Gara a été déçu du manque de jeu de son équipe.

«On s'est relâchés trop facilement dans plusieurs moments clés»