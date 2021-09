Rugby

Rugby - Top 14 : Patrice Collazo dézingue un joueur du RCT !

Publié le 30 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Si Gervais Cordin semblait sur une pente ascendante depuis plusieurs mois, le joueur du RCT a du mal à confirmer cette saison. Son entraineur Patrice Collazo l'a encouragé à se remettre la tête à l’endroit.

Très en réussite la saison dernière, Gervais Cordin a du mal à confirmer son potentiel en ce début de championnat. Celui qui était titulaire indiscutable il y a quelques mois a seulement démarré 2 matchs sur 4 rencontres de championnat. L’arrière de Toulon a été appelé cet été pour disputer la tournée en Australie du XV de France mais n’avait pas joué la moindre minute. L’entraineur du RCT Patrice Collazo a tenu à lui envoyer un message, invitant Gervais Cordin à changer de comportement.

« J’attends une remise en question sur la performance, au quotidien, dans le travail et dans l’attitude »