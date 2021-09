Rugby

Rugby - Top 14 : L'annonce de Jalibert sur son avenir !

Publié le 29 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Annoncé sur le départ de l’UBB, Matthieu Jalibert a tenu à démentir les rumeurs l'envoyant au Racing. Mais le demi d’ouverture du XV de France a confirmé être en réflexion sur son futur.

Matthieu Jalibert est l’homme fort de l’UBB. En ce début de championnat, l’ouvreur du XV de France est sur sa lancée de la saison dernière. Avec ses prestations abouties, comme ce fut le cas face au Stade Français, le numéro 10 bordelais attise les regards d’autres écuries du Top 14. Matthieu Jalibert a notamment été annoncé au Racing 92. Ce que le principal intéressé a formellement démenti, avouant qu’il se donnait le temps de la réflexion pour décider de son avenir.

« Je me sens bien à Bordeaux mais il me faut aussi des garanties pour le futur »