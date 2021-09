Rugby

Rugby - XV de France : Jalibert évoque son duel avec Ntamack !

Publié le 29 septembre 2021 à 20h35 par T.M.

Au sein du groupe de Fabien Galthié, les places sont chères. C’est notamment le cas au poste de demi d’ouverture où Matthieu Jalibert est en concurrence avec Romain Ntamack. Une concurrence évoquée par le joueur de l’UBB.

Actuellement, le XV de France dispose d’une génération trop prometteuse, capable selon certains d’aller chercher la Coupe du monde en 2023. Fabien Galthié doit donc faire de gros choix pour composer son équipe tant les solutions sont nombreuses à chaque poste. Cela vaut notamment pour le poste de demi d’ouverture. Si Romain Ntamack semble partir avec une longueur d’avance pour le maillot de numéro 10, Matthieu Jalibert peut également avoir son mot à dire. Toutefois, ce n’est pas pour autant que c’est la guerre entre les deux compatriotes.

« Je vais travailler pour être numéro 1 »