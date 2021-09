Rugby

Rugby - XV de France : Servat s'enflamme pour les joueurs de Fabien Galthié !

Publié le 29 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors que le XV de France disputera la tournée de novembre dans un peu plus d’un mois, William Servat s’est réjouit du groupe que le staff des Bleus avait à sa disposition.

Le XV de France de France est sur une pente ascendante depuis quelques mois. Après deux Tournoi des VI Nations très satisfaisants, les hommes de Fabien Galthié ont confirmé leur très bonne forme lors de la tournée en Australie cet été. Malgré 2 défaites, les jeunes Bleus ont réussi à obtenir une victoire lors du 2ème test. Un exploit plus jamais réalisé depuis 1990. A l’approche de la tournée de novembre, l’entraîneur de la mêlée Willam Servat s’exprimé sur la densité du groupe France.

« C’est incroyable d’avoir autant de joueurs à disposition. C’est une chance »