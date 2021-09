Rugby

Rugby - XV de France : Dupont évoque le gros choc face au All Blacks !

Publié le 28 septembre 2021 à 14h35 par G.d.S.S.

Alors que le XV de France recevra les All Blacks le 20 novembre prochain au Stade de France, Antoine Dupont se frotte déjà les mains en vue de ce choc.

Dans le cadre de sa tournée programmée au mois de novembre, le XV de France défiera les All Blacks au Stade de France le 20 novembre prochain. Une affiche qui devrait tenir toutes ses promesses sur le papier, et à laquelle les Bleus sont déjà en train de se préparer mentalement. C’est notamment le cas d’Antoine Dupont, et à l’occasion de la Nuit du Rugby, le demi de mêlée du Stade Toulousain s’est prononcé sur cette rencontre à venir contre les Blacks.

« Un immense défi »