Rugby - Top 14 : Cet aveu d'un joueur du Stade Français sur la victoire contre Castres !

Publié le 25 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 25 septembre 2021 à 20h38

Ce samedi, le Stade Français a battu Castres, 34-10. En étant réduit à 14, les Parisiens ont réussi une bonne performance. Le trois-quart centre du Stade, Alex Arrate, s'est attardé sur ce dépassement de l'équipe.

C'est la première victoire de la saison ! Après avoir perdu les trois premiers matchs de championnat contre Racing 92 (36-21), Bordeaux-Bègles (37-10) et Toulon (38-5), le Stade Français remporte son premier succès contre Castres, 34-10. Les hommes de Gonzalo Quesada ont marqué 3 essais et 5 pénalités. Réduit à 14, les Parisiens ont réussi à tenir le coup grâce au caractère, un fait qui a été souligné par le trois-quart centre parisien, Alex Arrate.

« Même à 14. On s’est soudé, on a travaillé davantage »