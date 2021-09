Rugby

Rugby - XV de France : Dupont a des grandes ambitions en Bleu !

Publié le 28 septembre 2021 à 12h35 par A.C.

Demi-de-mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, Antoine Dupont souhaite remplir encore plus son armoire à trophées.

Il est passé en quelques années de promesse du rugby français à star planétaire. A seulement 24 ans, Antoine Dupont est déjà considéré comme l’un des meilleurs numéro 9 au monde... et ce n’est pas Aaron Smith qui dira le contraire. Le demi-de-mêlée des All Blacks, considéré comme le meilleur à son poste depuis une dizaine d’années, semble être totalement fan de Dupont. « Je rêve plus que tout au monde de jouer contre Dupont » a expliqué à Rugby Pass celui qui pourrait affronter le XV de France le 20 novembre prochain. « Il est probablement le meilleur demi-de-mêlée du monde en ce moment. Il est exceptionnel ».

« Maintenant que j'ai gagné avec le club, gagner avec le XV de France ce serait beau »