Rugby

Rugby - XV de France : Galthié fait le bilan de son projet !

Publié le 22 juillet 2021 à 11h35 par A.C. mis à jour le 22 juillet 2021 à 11h45

Fabien Galthié est revenu sur l’évolution de son projet à la tête du XV de France, commencé après la Coupe du monde 2019.

Pour certains, il est le sauveur du rugby français. Après dix années noires, qui ont vu le XV de France dégringoler au classement international, Fabien Galthié a insufflé un nouvel élan. Désormais, porté par des Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Charles Ollivon, l’équipe de France figure parmi les meilleures équipes au monde. Mieux, l’Autumn Nations Cup et cette tournée en Australie ont montré que même privé de ses meilleurs éléments, Fabien Galthié peut compter sur un énorme vivier d’un très haut niveau.

« On nous appelait "le géant qui dort", ce n'est plus le cas »