Rugby - XV de France : Galthié fait le bilan de la tournée en Australie !

Publié le 17 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Battu sur le fil par l'Australie ce samedi, le XV de France a montré un visage séduisant lors de cette tournée estivale. De quoi ravir Fabien Galthié, malgré le bilan négatif d'une victoire pour deux défaites.

Finalement battue 33-30 par les Australiens, l'équipe de France de rugby repart tout de même satisfaite de cette tournée d'été face aux Wallabies . En trois matchs, les deux équipes ont offert des confrontations serrées à chaque fois (au premier match les Australiens ont gagné 23-21, au deuxième les Français l'ont emporté 28-26). Même si la victoire n'est pas au bout, cette tournée a prouvé que le XV de France pouvait se frotter aux meilleures équipes mondiales.

Galthié reste positif