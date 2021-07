Rugby

Rugby - XV de France : Cet aveu de la nouvelle révélation des Bleus !

Publié le 13 juillet 2021 à 23h35 par A.C.

Révélation de cette tournée estivale du XV de France, Malvyn Jaminet s’est exprimé après la victoire historique face à l’Australie (26-28).

Si vous n’avez pas suivi la Pro D2 la saison dernière, vous ne connaissez peut-être pas Melvyn Jaminet. Pourtant, le buteur de Perpignan a été essentiel pour la montée de son équipe en Top 14 et cela n’a pas échappé à Fabien Galthié. Obligé de faire à moins des finalistes de Top 14, le sélectionneur du XV de France est allé le chercher en Pro D2 et si Jaminet a commis une erreur qui a couté la défaite lors du premier test-match, il s’est rattrapé ce mardi. Avec un sans-faute au pied, il a aidé les Bleus à s’imposer sur les terres australiennes pour la première fois depuis 1990, s’attirant les louanges de Galthié. « Merci au club de Perpignan de nous avoir permis d’avoir ce joueur-là, qui est une véritable pépite » a expliqué le sélectionneur du XV de France, d’après RMC Sport . « Je remercie aussi ses clubs formateurs : Toulon, le RC Vallée du Gapeau à Solliès-Pont, où a évolué également Christophe Dominici ».

« Sur ce second test, je voulais montrer ce que je valais »