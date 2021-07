Rugby

Rugby - XV de France : Les confidences de Galthié après la défaite contre l’Australie !

Publié le 7 juillet 2021 à 17h35 par T.M.

Alors que le XV de France semblait tenir la victoire face à l’Australie, les hommes de Fabien Galthié ont finalement cédé. Une défaite commentée par le sélectionneur des Bleus.

La tournée estivale du XV de France a donc commencé ce mercredi. Et alors que les hommes de Fabien Galthié avaient rendez-vous face à l’Australie, cela s’est soldé par une défaite (23-21). Mais que les regrets peuvent être grands pour les Bleus qui auraient pu s’imposer avant de finalement céder en fin de match. Il va donc falloir digérer cet échec avant de retrouver les Wallabies dans quelques jours.

« Il faut vivre ce type d'expérience pour apprendre »