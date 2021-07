Rugby

Rugby - XV de France : L'analyse de Fabien Galthié avant d'affronter l'Australie !

Publié le 5 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Avant le premier match de la tournée du XV de France face à l'Australie mercredi, Fabien Galthié s'est prononcé sur l'opposition qui attend son équipe face aux Wallabies.

Fabien Galthié veut bien faire malgré l'inexpérience de son groupe. Le sélectionneur du XV de France doit composer sans ses cadres pour la tournée australienne, avec 22 joueurs sans aucune sélection sur les 42 membres du groupe. Les titulaires qui affronteront l'Australie mercredi comptent en moyenne seulement 8 capes avec les Bleus. De leur côté, les Wallabies pourront eux s'appuyer sur une équipe compétitive et expérimentée. Pour autant, le match est loin d'être joué pour Fabien Galthié.

« Ils s'imaginent qu'on va les regarder jouer »