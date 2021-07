Rugby

Rugby - XV de France : Galthié s’enflamme pour la nouvelle «pépite» des Bleus !

Publié le 13 juillet 2021 à 20h35 par A.C.

Fabien Galthié a tenu à féliciter Melvyn Jaminet pour sa prestation contre l’Australie ce mardi (26-28).

Il n’a pas encore disputé le moindre match de Top 14, mais il vient d’enchainer sa deuxième titularisation avec le XV de France. A 22 ans, Melvyn Jaminet vit un rêve, puisqu’après la montée dans l’élite avec Perpignan il a grandement participé à la première victoire des Bleus sur les terres australiennes depuis 1990. Une victoire qui arrive une semaine seulement après une première défaite très compliquée, ou Jaminet a totalement raté la fin de match.

« Jaminet c’est une véritable pépite »