Rugby

Rugby - XV de France : La fierté de Galthié après la victoire sur l’Australie !

Publié le 13 juillet 2021 à 17h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a félicité ses joueurs pour la victoire sur l’Australie (26-28).

Privé des finalistes du Top 14, Fabien Galthié est parti en Australie avec un groupe largement remanié. Pourtant, tout comme lors de la dernière finale de l’Autumn Nations Cup, les novices du XV de France ont montré un très beau visage lors du premier test-match de cette tournée. Conquérant, les Bleus ont agressé les Wallabies et la défaite n’est arrivée qu’en toute fin de rencontre, à cause d’une erreur d’inattention assez grossière. Ils ont retenu la leçon, puisqu’il se sont imposés ce mardi pour un deuxième test-match sur les terres australienne... une première depuis le 30 juin 1990.

« Je suis très fier du comportement des joueurs »