Rugby

Rugby : Galthié revient sur la tournée du XV de France en Australie !

Publié le 20 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

Auteur d'une tournée pleine de panache face à l'Australie, le XV de France peut être satisfait. Fabien Galthié dresse d'ailleurs un bilan positif de ces matchs d'intersaison.

En trois rencontres, la France n'aura certes gagné qu'une fois contre l'Australie (au deuxième test match 28-26), mais ses deux défaites n'auront eu lieu que par un écart minime (23-21 au premier puis 33-30 au troisième match). Le XV de France a ainsi confirmé son statut de possible outsider en battant les Wallabies , une équipe solide de l'hémisphère Sud que les Bleus n'avaient jamais battu sur ses terres. En grand progrès les Tricolores peuvent voir l'avenir sereinement.

Galthié fier de son équipe