Rugby : Le coup de gueule du sélectionneur australien contre le XV de France !

Publié le 18 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Battue par l'Australie (33-30), la France a offert un visage séduisant malgré la défaite. Une analyse que ne partage pas le sélectionneur adverse.

La tournée estivale était l'occasion pour le XV de France de se jauger face à l'une des meilleures équipes du monde, l'Australie, quart de finaliste de la dernière coupe du monde. Offensif et courageux, les Bleus repartent avec deux défaites (23-21 lors du premier test-match, 33-30 lors du troisième) et une victoire (28-26 lors de la deuxième rencontre). La France a ainsi montré qu'elle pouvait tenir tête aux cadors du rugby international. Mais son jeu n'a pas plu à tous les observateurs.

Pour le sélectionneur australien, la France simule !