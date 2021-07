Rugby

Rugby - XV de France : Galthié désigne l’homme fort de la tournée en Australie !

Publié le 22 juillet 2021 à 9h35 par A.C.

Fabien Galthié est revenu sur la tournée estivale du XV de France, qui a affronté par trois fois l’Australie.

Privé de ses meilleurs éléments et bloqué dans un protocole anti-Covid très strict, le XV de France est allé en Australie, pour se mesurer à la sixième nation mondiale au ranking World Rugby. La tâche ne s’annonçait pas simple, puisque Fabien Galthié a dû faire sans plusieurs cadres et notamment les finalistes du Top 14, du Stade Toulousain et du Stade Rochelais. Résultant deux défaites en toute fin de match (21-23 et 33-30) et une victoire (21-23), la première des Bleus sur le sol australien depuis 1990.

« Jelonch c'est un capitaine par l'exemple, il faut juste le suivre »