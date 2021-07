Rugby

Rugby - XV de France : Galthié distribue les bons points après la tournée en Australie !

Publié le 21 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Satisfait de la tournée des Bleus qui ont remporté la première victoire de leur histoire en Australie, Fabien Galthié a tenu à féliciter plusieurs joueurs auteurs de performances de haute volée.

Le XV de France repart satisfait d'Australie. Certes les hommes de Fabien Galthié ont connu deux défaites (23-21 et 33-30) mais ils ont surtout obtenu la première victoire de leur histoire sur les terres australiennes. Un exploit retentissant, qui prouve que les Bleus ont passé un cap. Désormais, ils peuvent espérer taquiner les plus grosses équipes de l'hémisphère Sud, au plus grand bonheur de Fabien Galthié.

Galthié a apprécié les performances de certains joueurs