Rugby - XV de France : Ce joueur du RCT qui envoie un message à Galthié !

Publié le 28 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Ayant récemment fait sa grande première avec le XV de France, Julien Hériteau s'est prononcé sur un possible retour au sein de l'effectif de Fabien Galthié..

Alors que la Coupe de monde en France se rapproche, Fabien Galthié multiplie les tests au sein de son groupe pour trouver les meilleurs joueurs. Ainsi, la dernière tournée du XV de France a été l'occasion de donner une première chance à plusieurs joueurs. Cela a notamment été le cas pour Julien Hériteau. A 27 ans, le centre du RCT a ainsi découvert les joies de la sélection nationale. Et forcément, maintenant, pour Hériteau, la mission va être de retrouver le XV de France, bien que cela sera compliqué...

« Dans la tête des sélectionneurs il y a déjà une hiérarchie bien faîte »