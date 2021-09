Rugby

Rugby - Top 14 : L'arrivée d'une pépite bouclée par Toulouse ? La réponse !

Publié le 30 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Annoncé sur le départ de l’USAP après une magnifique saison dernière, Melvyn Jaminet aurait déjà signé au Stade Toulousain. Des rumeurs démenties par le président catalan, François Rivière.

Élu révélation de la saison dernière et meilleur joueur de Pro D2, Melvyn Jaminet fait de plus en plus parler de lui. Sa sélection pour la tournée en Australie cet été a surpris mais ces prestations ont mis tout le monde d’accord. À tel point que l’arrière de l’USAP serait sollicité par la plupart des grosses écuries du Top 14. À commencer par le Stade Toulousain avec qui un accord aurait été trouvé. Mais le président de Perpignan, François Rivière a fermement démenti le départ de sa pépite.

« Toutes ces rumeurs qui consistent à essayer de dire que c'est fait sont au mieux non informées, au pire mal intentionnées »