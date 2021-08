Rugby

Rugby - XV de France : La révélation des Bleus scelle son avenir !

Courtisé par plusieurs clubs de Top 14, l’arrière de Perpignan a clarifié les rumeurs sur son avenir. Il va rester à l’USAP cette saison.

Il a marqué les esprits lors de la tournée de l’Équipe de France en Australie. Melvyn Jaminet n’a que 22 ans mais s’apprête déjà à devenir un joueur important des Bleus pour le présent et l’avenir. Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de l’USAP en Pro D2, il fait l’objet d’intérêts de plusieurs grosses écuries du Top 14 comme le Stade Toulousain ou le Racing 92. Mais l’arrière ne veut pas brûler les étapes et sait que sa progression passera par une première saison dans l’élite, avec le maillot catalan sur les épaules.

« Cette saison, je suis à l'USAP et je me concentre uniquement sur ça »