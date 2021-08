Rugby

Rugby - Top 14 : Morgan Parra affiche ses ambitions personnelles !

Publié le 16 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Malgré son âge avancé et une place de titulaire plus vraiment assurée, Morgan Parra veut continuer à jouer encore quelques années.

Cela fait 15 ans qu’il foule les pelouses du Championnat de France mais il n’a que 32 ans. Morgan Parra est toujours un joueur primordial de Clermont, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Le demi de mêlée est un véritable leader. L’ancien international aux 71 sélections en Équipe de France, malgré la concurrence de Sébastien Bezy, a bien l’intention de conduire le jeu de l’ASM encore quelques années. C’est ce qu’il a confié dans les colonnes de Midi Olympique .

« Je suis encore là pour prendre du plaisir et me régaler, je pense toujours avoir quelque chose à apporter »