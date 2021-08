Rugby

Rugby : Messi, Neymar, Mbappé... Pochettino reçoit les conseils de Saint-André !

Publié le 11 août 2021 à 18h35 par A.C. mis à jour le 11 août 2021 à 18h38

Ancien sélectionneur du XV de France, mais surtout d’un RCT empli de stars, Philippe Saint-André sait comment gérer les gros égos.

L’arrivée de Lionel Messi ravit tout le monde au sein du Paris Saint-Germain... mais pourrait créer des gros maux de tête à Mauricio Pochettino. Ce dernier se retrouve en effet avec un effectif pléthorique qu’il sera très compliqué de gère. Qui sera titulaire en attaque ? Comment équilibrer l’équipe avec Neymar, Kylian Mbappé et Messi sur le terrain, tous pas vraiment réputés pour leur passion défensive ? Mais surtout laquelle de ces immenses stars Pochettino pourra-t-il faire sortir en cours de match, lorsqu’il y sera obligé ?

« Un joueur comme Wilkinson m’avait optimisé tous les jeunes joueurs et je crois que Messi est la personne qui peut amener cette stabilité au vestiaire du PSG »