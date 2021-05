Rugby

Rugby - Top 14 : Azéma proche de débarquer à Montpellier ? Saint-André répond !

Publié le 11 mai 2021 à 18h35 par A.C.

Philippe Saint-André, directeur du rugby à Montpellier, s’est exprimé au sujet de l’arrivée de Franck Azéma.

Si Philippe Saint-André a accepté d’assurer l’intérim après le départ de Xavier Garbajosa en janvier dernier, il a toujours été clair : il ne reprendra pas du service en tant qu’entraineur. L’ancien sélectionneur du XV de France est directeur du rugby à Montpellier et souhaite le rester ! Ainsi, le MHR s’est mis à la recherche d’un nouvel entraineur et rapidement c’est Franck Azéma qui est apparu comme favori, puisqu’il a annoncé son départ de l’ASM Clermont Auvergne à la fin de la saison. Mais ce dossier semble bloquer, surtout à cause de la somme réclamée par Clermont à Montpellier, pour racheter les deux dernières années de contrat d’Azéma.

« La situation est bloquée pour des raisons financières »