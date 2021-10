Rugby

Rugby - Top 14 : Le terrible constat de O’Gara après la défaite de La Rochelle...

Publié le 2 octobre 2021 à 21h35 par A.C.

Ronan O’Gara, entraineur du Stade Rochelais, a analysé la période compliquée traversée par ses hommes.

On pensait La Rochelle enfin lancée, après la démonstration face au promu du Biarritz Olympique (59-17). C’était sans compter sur Montpellier, qui attendait les Atlantiques de pied ferme sur son terrain du GGL Stadium ! Solides, les hommes de Philippe Saint-André n’ont jamais vraiment semblé en danger face à des Rochelais qui ont pourtant inscrit le seul essai du match par Jules Favre, mais qui n’a jamais vraiment pu lancer une véritable attaque placée. De l’autre côté, l’international italien Paolo Garbisi a réalisé un véritable récital au pied, inscrivant l’ensemble des points de son équipe avec sept pénalités (21-11).

« On a fait deux finales. C'est magnifique mais c'est du passé »