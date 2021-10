Rugby

Rugby - Top 14 : Chavancy aux anges après son grand retour avec le Racing 92

Publié le 12 octobre 2021 à 18h35 par A.C.

Henry Chavancy a fait son grand retour sur les pelouses du Top 14 ce samedi, lors de la rencontre entre le Racing 92 et l’USAP (17-14).

C’est une scène qui avait marqué beaucoup de monde. A l’occasion du huitième de finale de la Champions Cup face à Édimbourg (56-3), Henry Chavancy est resté très longtemps au sol, se tenant l’épaule. Même le président Jacky Lorenzetti avait accouru pour s’enquérir de la santé de son capitaine, victime d’une grave blessure à l’épaule droite. Une blessure qui lui a fait rater toute la fin de saison dernière et les premières journées du Top 14 de cette saison. Le calvaire est toutefois terminé, puisque samedi dernier Chavancy a fait son grand retour avec le Racing 92.

« Ça fait un bien fou »