Rugby - Top 14 : Michalak de retour à Toulouse ? Il répond !

Publié le 6 octobre 2021 à 10h35 par T.M.

Ayant fait les beaux jours de Toulouse en tant que joueur, Frédéric Michalak est annoncé de retour dans le ville rose dans le staff d’Ugo Mola. Une possibilité évoquée par le principal intéressé.

Après avoir pris sa retraite en tant que joueur en 2018, Frédéric Michalak enchaine les projets depuis. Mais l’ancien joueur du Stade Toulousain reste proche du rugby. Dernièrement, il officiait notamment du côté de l’Australie et du club des Sydney Roosters. Mais cette expérience a pris fin et Michalak s’apprête à revenir en France. Et alors que l’ancien international français aimerait se rapprocher du terrain, cela donnerait des idées à certains et notamment le Stade Toulousain qui pourrait intégrer son ancien joueur à l’effectif d’Ugo Mola.

« Je suis en contact avec d’autres clubs »