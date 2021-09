Rugby

XV de France : Michalak annonce la couleur pour le Mondial 2023 !

Publié le 8 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

En 2023, la Coupe du monde de rugby aura lieu en France. L’un de ses ambassadeurs et ancien joueur du XV tricolore, Frédéric Michalak, est revenu sur cet événement qui se précise.

Tous les passionnés de rugby ont déjà hâte ! La Coupe du monde, qui aura lieu en France, rassemblera tous les supporters du Monde entier. Pour les Phases de poule, le XV de France rencontrera la Nouvelle-Zélande et l’Italie mais ne connait pas, encore, son adversaire du continent américain et africain. L’ancien joueur du XV de France, Frédéric Michalak, a parlé de la prochaine Coupe du monde, dont il est l’un des ambassadeurs.

« Cette Coupe du monde, c’est surtout une façon de faire rayonner la France à l’international »