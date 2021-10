Rugby

Rugby - Top 14 : Louis Picamoles justifie sa décision forte pour son avenir !

Publié le 13 octobre 2021 à 11h35 par T.M.

A 35 ans, Louis Picamoles a fait le choix de raccrocher les crampons à la fin de la saison. Un choix sur lequel s’est confié le joueur de Bordeaux Bègles.

Montpellier, Toulouse, Northampton, Bordeaux, le XV de France… Louis Picamoles a vécu une incroyable carrière. Ayant fait ses grands débuts en 2004, le troisième ligne centre s’est imposé comme l’une des grandes figures du rugby français. Une page qui va toutefois prochainement se tourner et le livre va se refermer. En effet, si Picamoles joue actuellement avec Bordeaux Bègles, c’est sa dernière saison. A la fin de cet exercice, le joueur de 35 ans raccrochera les crampons.

« Je ne veux pas risquer de faire la saison de trop »