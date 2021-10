Rugby

Rugby - Top 14 : Les premiers mots de Cheslin Kolbe au RCT !

Publié le 14 octobre 2021 à 22h35 par A.C.

Après avoir tout gagné avec le Stade Toulousain, Cheslin Kolbe a décidé de poursuivre sa carrière au RCT.

Pour certains, il est tout simplement le meilleur joueur au monde. Champion de France, Champion d’Europe et Champion du monde, Cheslin Kolbe ne compte plus les médailles à son cou et au Stade Toulousain il semblait pouvoir tranquillement poursuivre sa moisson de titres. L’ailier ou arrière a toutefois décidé de s’engager en faveur du RCT, qui a déboursé 1,8M€ pour racheter les deux dernières années de contrat qui le liaient encore à Toulouse. Après avoir disputé le Rugby Championship dans l’hémisphère sud, Kolbe est enfin revenu en France et a découvert son nouveau club.

« J’ai vraiment hâte de commencer l’entrainement et apprendre à connaitre tous les joueurs et le staff du club »