Rugby

Rugby - Top 14 : Chavancy revient sur sa prolongation au Racing 92 !

Publié le 12 octobre 2021 à 20h35 par A.C.

Revenu après six mois d’absence à cause d’une blessure à l’épaule, Henry Chavancy s’est exprimé au sujet de sa prolongation de contrat avec le Racing 92.

Il est au club depuis tellement longtemps, que certains diront qu’il fait partie des meubles. Henry Chavancy, n'a connu que le Racing 92 dans sa carrière et cela n’est pas près de s’arrêter, puisqu’il a récemment prolongé son contrat. Un geste fort, puisqu’on ne peut pas dire que sa situation soit des plus solides après l’arrivée de Gaël Fickou et sa récente blessure à l’épaule, qui l’a tenu éloigné des terrains pour plusieurs mois.

« Je suis super heureux et reconnaissant de pouvoir poursuivre l’aventure »