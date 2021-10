Rugby

Rugby - Top 14 : L’étonnante sortie de Christophe Urios sur son avenir !

Publié le 19 octobre 2021 à 17h35 par A.C.

En fin de contrat, Christophe Urios s’est exprimé au sujet de son avenir à l’Union Bordeaux-Bègles.

Brillant à Oyonnax et vainqueur du Bouclier de Brennus au Castres Olympique en 2018, Christophe Urios est considéré comme l’un des meilleurs techniciens français. C’est pour cela que le président Laurent Marti est parti le chercher en 2019, pour lui offrir le poste de manager de l’Union Bordeaux-Bègles. Un choix qui a bien failli se révéler payant, puisque Urios semblait avoir les moyens d’être champion dès sa première année, avant que la crise sanitaire n’entraine l’arrêt des compétitions. Le problème, c’est que depuis les choses ne vont pas forcément mieux, même si l’UBB est actuellement deuxième du championnat, à trois points du Stade Toulousain.

« Ma décision, je la prendrai à la fin de l’année »