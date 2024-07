Scandale raciste : Boudjellal réclame le départ de Jaminet

Axel Cornic

Les réactions se multiplient au lendemain de la sortie d’une vidéo montrant Melvyn Jaminet, arrière du RCT et du XV de France, tenir des propos ouvertement racistes. Pour Mourad Boudjellal, véritable icone varoise, le joueur n’a plus sa place au sein du club toulonnais, qui a d’ailleurs récemment annoncé une enquête interne.

Seulement quelques mois après l’affaire Bastien Chalureau, qui a défrayé la chronique en pleine Coupe du monde, le XV de France se retrouve au cœur d’une nouvelle affaire de racisme. Actuellement en Argentine pour la tournée d’été, Melvyn Jaminet a en effet publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où il déclaré notamment : « Je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque ».

« Ça me fait honte ! »

Le premier à réagir a été son club du RCT, qui dans un communiqué publié sur X a annoncé l’ouverture d’un enquête interne. Ancien président du club, Mourad Boudjellal est convaincu que la seule solution est un départ pur et simple de Melvyn Jaminet. « Ça me fait honte ! Je n’ai pas envie d’acculer Melvyn, mais son image ne peut plus être associée à Toulon ni au RCT » a-t-il déclaré, dans un entretien publié ce lundi par Var-Matin .

« Je n’accepte pas que ce mec porte 'Toulon' sur son maillot »