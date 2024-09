Rugby - NFL : Dupont dévoile les coulisses de son choix inattendu

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette semaine, Antoine Dupont, qui n’a pas encore repris la compétition avec le Stade Toulousain, s’est envolé pour la Californie afin de participer à un camp d’entraînement avec les Chargers de Los Angeles en NFL. Alors qu’il avait teasé ce choix surprenant sur les réseaux sociaux, le demi de mêlée français est revenu plus en détail sur cette belle surprise.

Après un été magique aux Jeux Olympiques, Antoine Dupont profite à fond. Encore officiellement en vacances, la vedette française n’a pas encore repris avec le Stade Toulousain. A l’inverse, le joueur de 27 ans a décidé de profiter de son temps libre pour s’envoler vers les États-Unis, et plus précisément vers la Californie. Dans la semaine, Dupont a posté une photo sur Instagram dans laquelle ce dernier préparait sa valise vêtu d’un maillot des Chargers de Los Angeles.

Rugby - NFL : Décision historique pour Antoine Dupont ! https://t.co/AN9KQmEh54 pic.twitter.com/G5lj7fnmGa — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

Antoine Dupont s’entraîne avec les Chargers de Los Angeles

Et rapidement, la rumeur s’est confirmée. Antoine Dupont a finalement rejoint la franchise NFL afin de participer à un camp d’entraînement avec l’équipe californienne. Si rapidement, plusieurs internautes ont cru à une reconversion pour le Français, il n’en est rien. Selon plusieurs sources, la star du Stade Toulousain devrait rentrer en France le 30 septembre, et envisageait seulement de découvrir une discipline nouvelle durant ses vacances.

Le Français voulait découvrir « des choses plutôt cool »

Ce vendredi, l’Equipe a interrogé Antoine Dupont. Ce dernier a révélé les coulisses de son voyage en Californie, lui qui a également visité le camp d’entraînement de la franchise NFL. « C'est flambant neuf. C'est quand même assez incroyable, à l'image des Américains. Il y a tout qui est plus grand, les vestiaires, les écrans, la salle de muscu », décrit Dupont. « On a réfléchi à la meilleure façon de passer des vacances, en pouvant bosser aussi et en découvrant des choses plutôt cool », a tout simplement lâché ce dernier, au moment d’expliquer les raisons de son choix, le tout en sortant d’une séance de préparation physique avec les Chargers.